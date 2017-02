Oud-Rabohandelaar ontloopt gevangenisstraf

Dinsdag 14 februari 2017 21:31

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Een voormalige handelaar van Rabobank, Lee Stewart, hoeft niet de gevangenis in voor zijn rol in het Liborschandaal. Die milde opstelling van de Amerikaanse justitie dankt hij aan zijn hulp bij de veroordeling van twee oud-collega's. Die kregen na onder meer het getuigen van Stewart eerder wel een gevangenisstraf toebedeeld.

Er hing Stewart tot meer dan drie jaar cel boven het hoofd vanwege zijn gesjoemel met rentetarief Libor. Rabobank kreeg in 2013 een boete van bijna 775 miljoen euro aan Amerikaanse en Europese toezichthouders vanwege de internationale fraudezaak, waarbij meerdere banken waren betrokken.

Stewart is in de hele affaire overigens niet de eerste voormalige Rabo-bankier die een gevangenisstraf ontloopt. Dit was vorig jaar ook al het geval bij Paul Robson.