AkzoNobel voorziet verbeteringen in 2017

Woensdag 15 februari 2017 07:17

AMSTERDAM (ANP) - AkzoNobel verwacht dat het dit jaar in bijna alle regio's betere zaken kan doen dan in 2016. Dat meldde de verf- en chemieproducent woensdag bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

Het concern voorziet positieve ontwikkelingen in Europa, Noord-Amerika en Azië, terwijl de moeilijke omstandigheden in Latijns-Amerika naar verwachting stabiliseren. Daarbij zal er wel sprake blijven van ,,enige economische en politieke onzekerheid'', aldus Akzo. De lijn van de tweede helft van vorig jaar wordt in de eerste zes maanden van 2017 waarschijnlijk doorgezet.

Akzo zag zijn omzet vorig jaar met 4 procent dalen naar 14,2 miljard euro. Het bedrijfsresultaat verbeterde met 3 procent naar 1,5 miljard euro, terwijl de nettowinst met 1 procent zakte naar 970 miljoen euro. In het laatste kwartaal werd een derde minder winst geboekt dan een jaar eerder, op een 3 procent lagere omzet.