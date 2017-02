Tegenstanders verdrag EU-Canada houden hoop

Woensdag 15 februari 2017 13:07

BRUSSEL (ANP) - Dat het Europees Parlement het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA) heeft goedgekeurd, wil volgens de tegenstanders nog zeker niet zeggen dat het verdrag er echt komt. De 'coalitie voor eerlijke handel', bestaande uit onder meer FNV, Greenpeace, Milieudefensie, de Consumentenbond en diverse boerenorganisaties, geeft het verzet niet op.

,,Het verzet tegen deze handelsdeals die investeerders en multinationals meer rechten geven ten koste van mens, dier en milieu groeit nog steeds'', stelt woordvoerder Jurjen van den Bergh. ,,We gaan er alles aan doen om de Nederlandse politiek te overtuigen dat CETA op deze manier niet moet doorgaan.''

CETA is pas een feit als alle nationale en regionale parlementen in de EU ermee instemmen. Mocht het Nederlandse parlement zijn goedkeuring geven, dan willen diverse partijen die tegen CETA zijn een referendum aanvragen over het verdrag. De organisatie Meer Democratie stelt al bijna 200.000 handtekeningen daarvoor te hebben ingezameld. Om een raadgevend correctief referendum af te dwingen, zijn 300.000 steunbetuigingen nodig.