AkzoNobel zet in op autonome groei maar ook op acquisities

Woensdag 15 februari 2017 13:17 Investeringen in Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk vormen volgens CEO geen risico.(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel wil het in 2016 ingezette groeipad met autonome groei en acquisities dit jaar voortzetten. Dit zei CEO Ton Büchner in een interview met ABM Financial News naar aanleiding van de rapportage over het vierde kwartaal en heel 2016."De in december afgeronde acquisitie van de divisie Industrial Coatings van BASF heeft aangetoond hoe succesvol we met overnames kunnen zijn ", zei de bestuursvoorzitter. "We hebben uiteindelijk 425 miljoen euro betaald voor een onderdeel met een jaaromzet van circa 280 miljoen euro. Dat is een uitermate aantrekkelijk mulltiple", aldus Büchner.De topman noemde deze acquisitie ook het schoolvoorbeeld van wat AkzoNobel met acquisities beoogt, namelijk het toevoegen van regionale markten, nieuwe marktsegmenten en nieuwe technologie."Met deze overname van BASF hadden we ze alledrie in één keer. We hebben de productie van de BASF-producten kunnen integreren in onze eigen fabriek in Hilden en hebben geen personeel hoeven mee te nemen. Verder hebben we met deze overname onze positie in Afrika, Japan en Latijns Amerika kunnen versterken. En tenslotte hebben we nu de technologie voor coatings van wieken van windmolens kunnen toevoegen aan onze eigen coatings voor de onderstellen en rompen van windmolens", aldus de CEO.AkzoNobel maakte woensdag ook bekend te gaan investeren in verdere groei, met nieuwe fabrieken en onderzoeksfaciliteiten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China en India.Büchner toonde zich daarbij niet bevreesd dat investeringen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een risico zijn, gezien de aanstaande Brexit en de nieuwe economische politiek van president Donald Trump in de Verenigde Staten."In principe investeren wij in productiefaciliteiten en mensen in de lokale markten waar wij ook onze producten en diensten verkopen", lichtte Büchner toe. AkzoNobel heeft in Amerika 4.600 mensen in dienst en opereert met 3.500 medewerkers in het Verenigd Koninkrijk.Het aandeel AkzoNobel noteerde woensdag op een groen Damrak 3,2 procent lager op 62,31 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 15, 2017 07:17 ET (12:17 GMT)