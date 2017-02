Heijmans hervat werkzaamheden N23 Westfrisiaweg

Woensdag 15 februari 2017 18:03 Lopende arbitragezaak opgeschort.(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft overeenstemming bereikt met de Provincie Noord-Holland over de onmiddellijke hervatting van het project N23 Westfrisiaweg. Dit meldden het bouwbedrijf en de provincie woensdag nabeurs in een gezamenlijk persbericht.Over de uitvoering van het project was verschil van inzicht ontstaan, dat te maken had met bodemgesteldheid, maar "intensieve gesprekken hebben ervoor gezorgd dat overeenstemming is bereikt over de voortzetting van het project", zeiden beide partijen. Met het akkoord wordt de lopende arbitragezaak eveneens opgeschort.Er zijn afspraken gemaakt over de verdere planning en uitvoering van het project en de weg zal naar verwachting eind 2018 opengesteld worden voor verkeer.Heijmans zal donderdag voor opening van de beurs met meer informatie komen over de financiële aspecten rondom het project, dat te boek staat als één van de hoofdpijndossiers van de bouwer.Het aandeel Heijmans sloot woensdag op een overwegend groen Damrak 1,8 procent hoger op 6,99 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 15, 2017 12:03 ET (17:03 GMT)