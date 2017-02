Unibail-Rodamco haalt 600 miljoen euro op met obligatie

Woensdag 15 februari 2017 19:26 Lening heeft coupon 1,50 procent.(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco heeft 600 miljoen euro opgehaald met een obligatie. Dit maakte het vastgoedfonds woensdag nabeurs bekend.De lening loopt tot februari 2028 en keert een coupon uit van 1,50 procent. Het vastgoedfonds zal de opbrengst gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden.Op een overwegend groen Damrak sloot het aandeel Unibail-Rodamco 1,1 procent hoger op 222,10 euro.