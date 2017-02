Kabinet wil telecom beschermen tegen overname

Donderdag 16 februari 2017 04:13

DEN HAAG (ANP) - Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil voortaan het laatste woord over overnames van belangrijke Nederlandse telecombedrijven. Kamp wil kopers kunnen weren die banden hebben met de onderwereld, kopers die zomaar kunnen omvallen of waarvan onduidelijk is wie er de dienst uitmaakt.

De wet die de minister aan het parlement wil voorleggen geeft hem het recht overnames te verbieden of terug te draaien. Dat geldt niet alleen voor telefonieaanbieders als KPN, maar ook bijvoorbeeld voor grote datadienstverleners en internetknooppunten. Deze bedrijven hebben bescherming nodig omdat de samenleving ontwricht raakt als ze niet goed meer functioneren, meent Kamp.

Het wetsvoorstel is ingegeven door de poging van de Mexicaanse miljardair Carlos Slim in 2013 om KPN in te lijven. De wet liet vervolgens echter jaren op zich wachten. Kamp vertimmerde het voorstel omdat hij welkome investeerders niet wilde afschrikken. Hij wilde aanvankelijk ook vetorecht over de benoeming van bestuurders, maar ziet daarvan toch maar af.

De roep om een beschermingswet zwol afgelopen najaar weer aan door de - weliswaar mislukte - overname van PostNL door het Belgische Bpost. Kamp onderzoekt ook of hij extra regels kan maken voor de postdienst, zodat die niet zomaar door een buitenlandse koper kan worden uitgekleed of deels naar het buitenland kan worden verhuisd.