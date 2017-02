Tegenvallers drukken Achmea diep in het rood

Donderdag 16 februari 2017 08:45

ZEIST (ANP) - Verzekeraar Achmea, moederbedrijf van onder meer Centraal Beheer en Interpolis, is vorig jaar diep in de rode cijfers gedoken. Door incidentele lasten verwacht het concern het boekjaar af te sluiten met een nettoverlies van circa 380 miljoen euro, zo werd donderdag bekend. Een jaar eerder ging nog een winst van 386 miljoen euro in de boeken.

Achmea heeft onder meer veel geld opzij moeten zetten in verband met een reorganisatie bij het bedrijf. In december kwam aan het licht dat Achmea tot 2020 een streep haalt door circa 200 banen.

Afgelopen jaar werden er ook meer medicijnen bij de verzekeraar gedeclareerd dan verwacht en zijn de voorzieningen voor letselschades verhoogd, in verband met veranderde regelgeving. De grote hagelstorm, die in juni delen van Nederland trof, kostte Achmea per saldo 152 miljoen euro. Het financiële concern moest tevens afschrijven op zijn Turkse verzekeringsactiviteiten.