Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel DSM

Donderdag 16 februari 2017 08:55 Koersdoel naar 72,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor DSM verhoogd van 70,00 naar 72,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling.De resultaten van DSM over het vierde kwartaal van 2016 waren iets beter dan voorzien, aldus de analisten. "De resultaten onderstrepen in onze optiek het succes van de recente herstructurering van de onderneming." Daarbij lagen de cumulatieve kostenbesparingen van 110 miljoen euro volgens Berenberg 10 miljoen euro voor op schema. "Cruciaal" noemden de analisten daarnaast de beduidend beter dan verwachte prestaties bij Performance Materials, hetgeen de markt niet voldoende op waarde schat. De tak is goed voor ongeveer 35 procent van het bedrijfsresultaat (EBITDA) van DSM.Kijkend naar de waarderingen in de Europese chemiesector is DSM volgens de Duitse zakenbank één van de weinige overgebleven bedrijven in de sector die nog echt waarde bieden.Berenberg handhaafde de winsttaxaties voor DSM in grote lijnen. Wisselkoerseffecten zullen volgens de analisten wat gunstiger uitpakken dan aanvankelijk voorzien, net als de volumegroei bij Performance Materials, maar daar staat tegenover dat lagere vitamineprijzen juist een drukkend effect zullen hebben. De consensus mikt voor 2017 op een groei van het bedrijfsresultaat van 8 procent, wat volgens Berenberg redelijk haalbaar moet zijn. Voor Performance Materials is de Duitse zakenbank iets positiever dan de consensus, maar bij Nutrition liggen de taxaties van de bank iets onder de gemiddelde verwachting.Het aandeel DSM sloot woensdag 1,8 procent lager op 59,88 euro.