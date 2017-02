Beursblik: Goldman Sachs verhoogt koersdoel Randstad

Donderdag 16 februari 2017 08:59 Koersdoel naar 56,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft donderdag het koersdoel voor Randstad verhoogd van 55,00 naar 56,00 euro met een ongewijzigd Neutraal advies.Analisten van de Amerikaanse zakenbank verhoogden de ramingen als gevolg van de beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal van 2016.Goldman Sachs gaat uit van eenzelfde omzetgroei voor 2017 en 2018 als in 2016, toen de groei uitkwam op 4,7 procent. Marges lopen naar verwachting geleidelijk op naar 5,0 procent in 2018. De analisten voorzien synergievoordelen en een verschuiving naar een betere omzetmix.Belangrijkste risico's aan de onderkant voor Randstad betreffen een vertraging in de macro-economische omgeving die sterker uitpakt dan verwacht. Positieve aspecten omvatten een lager dan verwacht effect van een verzwakking in de economische groei en hogere marges als gevolg van een betere mix die uiteindelijk moet leiden tot een margeverbetering.Het aandeel Randstad sloot woensdag op een groen Damrak 1,9 procent lager op 56,42 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 16, 2017 02:59 ET (07:59 GMT)