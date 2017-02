Schiphol goedkoper dan meeste concurrenten

Donderdag 16 februari 2017 13:22

DEN HAAG (ANP) - Schiphol is voor luchtvaartmaatschappijen goedkoper dan de meeste van zijn directe concurrenten. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde studie van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

SEO heeft de totale kosten van elf luchthavens naast elkaar gelegd. Daarbij zijn de havengelden meegewogen, maar ook de kosten van de luchtverkeersleiding en allerlei overheidsheffingen. Van de onderzochte luchthavens is alleen Istanbul aanzienlijk goedkoper dan Schiphol. De luchthaven van Dubai is qua kosten te vergelijken met die van Amsterdam. Londen Heathrow is veruit het duurst. Daar zijn luchtvaartmaatschappijen bijna drieënhalf keer zo veel kwijt als op Schiphol. Ook Frankfurt, Parijs en Madrid zijn flink duurder.

Schiphol laat weten blij te zijn met is blij de cijfers. ,,De onderzoeksresultaten bevestigen de sterke positie van de luchthaven in een flink concurrerende markt waar de ontwikkelingen razendsnel gaan'', aldus het luchthavenbedrijf.