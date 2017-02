Zelfstandige vermogensbeheerders gewild

Donderdag 16 februari 2017 14:56 BinckBank, DeGiro en Theodoor Gilissen in beweging na afhaken NIBC.(ABM FN-Dow Jones) De strijd om de zelfstandige vermogensbeheerder lijkt de komende maanden op te laaien.Donderdag maakte DeGiro bekend Bart Korteweg aan te trekken als verantwoordelijke voor de professionele diensten bij de online broker. Zijn taak is om de dienstverlening richting zelfstandige vermogensbeheerders uit te breiden. De afgelopen jaren stonden bij DeGiro vooral in het teken van de particuliere belegger. Met het aantrekken van Korteweg, die afkomstig is van Delta Lloyd, maakt de broker naar eigen zeggen "een belangrijke strategische stap".Maar volgens directeur Gijs Nagel van DeGiro is het ook een logische stap. "We hebben via onze professionele tak al contact met veel zelfstandige beheerders in de markt." Het is daarbij volgens Nagel een overzichtelijke markt "en helpt ons weer een stap verder in het creëren van meer schaalvoordelen".Recent zette NIBC, dat vorig jaar SNS Securities overnam, de activiteiten op het vlak van het bedienen van zelfstandige vermogensbeheerders in de etalage, omdat de kosten van regelgeving te hoog worden door met name Mifid en Emir.BinckBank, dat met DeGiro concurreert om de gunsten van de particuliere belegger, is al jarenlang actief in het faciliteren van zelfstandige vermogensbeheerders. Samen met Theodoor Gilissen Bankiers is Binck naar eigen zeggen marktleider in deze tak van sport.Afgelopen jaar groeiden de middelen onder beheer bij de tak zelfstandige vermogensbeheerders van Binck met bijna 1 miljard naar 7,4 miljard euro en inmiddels worden er meer dan 130 zelfstandige vermogensbeheerders bediend. Deze activiteiten gelden binnen BinckBank als een belangrijk onderdeel van de groepsstrategie.Theodoor Gilissen Services bedient een negentigtal zelfstandige vermogensbeheerders en heeft daarmee ruim 6 miljard euro onder beheer.Binck heeft reeds contact gezocht met NIBC over een eventuele overname, maar volgens een woordvoerder van de broker benaderen zelfstandige vermogensbeheerders ook actief Binck.Of Theodoor Gilissen Bankiers in gesprek is met NIBC, dat wilde de woordvoerder van de particuliere bank uit Amsterdam niet zeggen. Wel gaat het "graag in gesprek" met de zelfstandige vermogensbeheerders en met sommigen is dit gesprek al gestart.Directeur Nagel van DeGiro liet tegenover ABM Financial News weten geen contact te hebben gezocht met NIBC. Nagel denkt dat ook de zelfstandige vermogensbeheerders, net als de particuliere belegger, steeds meer op de kosten gaan letten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 16, 2017 08:56 ET (13:56 GMT)