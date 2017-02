Vopak boekt hoger bedrijfsresultaat

Vrijdag 17 februari 2017 07:50 Omzet licht lager.(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft in 2016 een hoger bedrijfsresultaat geboekt op een lagere omzet. Dit bleek vrijdag voorbeurs tijdens de publicatie van de resultaten van het Nederlandse tankopslagbedrijf."Met een solide basis is Vopak over het algemeen goed gepositioneerd om met succes onze strategie van gedisciplineerde groei van de capaciteit en verbetering van de productiviteit voor de periode 2017 - 2019 te realiseren", aldus CEO Eelco Hoekstra in een toelichting op de cijfers.Vopak stelt een dividend in contanten voor van 1,05 euro per aandeel, tegen 1,00 euro per aandeel in 2015.De bezettingsgraad kwam ultimo december 2016 uit op 93,0 procent, versus 94,0 procent eind september, en 92,0 procent eind 2015. De opslagcapaciteit bedroeg eind 2016 34,7 miljoen kubieke meter, tegen 34,3 miljoen kubieke meter eind 2015.Vopak boekte het afgelopen boekjaar een bedrijfsresultaat (EBITDA), exclusief eenmalige items, van 822,3 miljoen euro, tegen 811,5 miljoen euro in 2015. Vopak zei eerder zelf een "solide" resultaat te verwachten, waarbij het bedrijfsresultaat, exclusief eenmalige items, het bedrijfsresultaat van 2015 van 812 miljoen euro zou overtreffen.Onder de streep resteerde een nettowinst, inclusief eenmalige items, van 534 miljoen euro, versus 282,2 miljoen euro een jaar eerder.Het tankopslagbedrijf boekte in 2016 een 3,0 procent lagere omzet van 1,3 miljard euro, tegen 1,4 miljard euro in 2015.In een separaat persbericht meldde Vopak samen met partner Reatile de activiteiten in Zuid-Afrika verder uit te breiden middels de bouw van een nieuwe terminal met een capaciteit van 100.000 kubieke meter en uitbreiding van de Vopak Terminal Durban met 10 nieuwe tanks met een totale capaciteit van 162.000 kubieke meter. De financiële details werden niet vermeld.OutlookIn de periode 2017 - 2019 voorziet Vopak volatiliteit in energie, grondstoffen en financiële markten en onvoorspelbare geopolitieke ontwikkelingen.Het tankopslagbedrijf is echter van mening in staat te zijn de groei op de lange termijn voort te zetten, waarbij sprake zal zijn van een positieve ontwikkeling van de winst per aandeel, terwijl de waarbij de kasstroom gegenereerd uit bruto assets na belastingen (CFROGA) 9 tot 11 procent zal bedragen.Vopak is van plan in de periode 2017 - 2019 circa 750 miljoen euro uit te geven aan het in stand houden en verbeteren van zijn dienstverlening. In een poging de winstmarges te verbeteren streeft het concern naar een verlaging van de basiskosten per 2019 van 25 miljoen euro. Vopak heeft besloten circa 100 miljoen euro te investeren in de periode 2017 - 2019 aan nieuwe technologie, innovatieprogramma's en vervanging van de IT-systemen.Vopak mikt verder op een bezettingsgraad van minimaal 90 procent in 2017 en denkt dat de EBITDA in 2017 het resultaat van 2016 niet zal overtreffen.Het aandeel Vopak sloot donderdag op een rood Damrak 0,6 procent hoger op 41,79 euro.