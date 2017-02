Update: Aegon: kapitaalpositie in VS ruim aan bovenkant doelstelling

Vrijdag 17 februari 2017 15:23 Verzekeraar reageert op 'inaccurate marktinformatie'.(ABM FN-Dow Jones) Aegon zit met zijn kapitaalpositie in de Verenigde Staten aan de bovenkant van de nagestreefde bandbreedte. Dit meldde de verzekeraar vrijdag in een persbericht, in een reactie op "inaccurate informatie in de markt".De onjuiste informatie kwam bij Aegon terecht via verschillende bronnen, met name analisten en beleggers, stelde een woordvoerder.Aegon benadrukte dat de risicogewogen kapitaalbuffer (RBC) van Aegon in de Verenigde Staten eind vorig jaar 440 procent bedroeg, volgens de regels van de National Association of Insurance Commissioners (NAIC), terwijl de verzekeraar zelf een doelstelling heeft van 350 tot 450 procent.Aegon meldde verder dat de kapitaalpositie ruim boven het niveau zit dat nodig is voor een AA-rating bij Standard & Poor's.Het aandeel Aegon steeg vrijdag aanvankelijk met 4 procent tot 5,49 euro, na publicatie van sterker dan verwacht resultaten over het vierde kwartaal. Uitspraken van Aegon over de kapitaalpositie bij de Nederlandse tak riepen echter veel vragen op bij analisten.Na de hogere start daalde het aandeel vervolgens gestaag tot een dieptepunt van 4,91 euro. Rond drie uur 's middags noteerde het fonds 5 procent lager op 4,99 euro.Update: om extra informatie toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 17, 2017 09:23 ET (14:23 GMT)