Overwegend rode cijfers op Wall Street

Vrijdag 17 februari 2017 19:41

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag een overwegend negatief beeld zien. Voedingsmiddelengigant Kraft Heinz wist de aandacht van beleggers op Wall Street te trekken na een toenaderingspoging tot de Brits-Nederlandse branchegenoot Unilever. Het aandeel ging daarop flink omhoog.

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel 0,3 procent lager op 20.553 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent in het rood, tot 2342 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent bij 5821 punten. Maandag blijft de Amerikaanse beurshandel dicht voor de viering van Presidents' Day.

De beurskoers van Kraft Heinz klom meer dan 7 procent. Het levensmiddelenconcern heeft, samen met investeerders 3G en Berkshire Hathaway, een overnamevoorstel op Unilever gedaan van 50 dollar per aandeel. Unilever vindt de geboden prijs van omgerekend ruim 134 miljard euro veel te laag en ziet financiële noch strategische voordelen in een fusie. Het voorstel werd resoluut afgewezen door Unilever.

Mondelez

Door de overnameperikelen ging het aandeel van branchegenoot Mondelez 1,5 procent omlaag. Mondelez werd alom gezien als een overnameprooi van Kraft Heinz, maar dat lijkt nu niet meer het geval. Levensmiddelenbedrijf Campbell Soup leverde bijna 7 procent in na tegenvallende omzetcijfers.

Tractorproducent Deere verloor 0,4 procent aan waarde. Het bedrijf heeft over het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar fors minder winst in de boeken gezet. Deere verhoogde wel de winst- en omzetverwachting voor het gehele boekjaar, geholpen door stevige kostenbesparingen en de aantrekkende landbouwmarkt.

Euro

UnitedHealth zakte bijna 4 procent in de min. Het Amerikaanse ministerie van Justitie mengde zich in een rechtszaak tegen de zorgverzekeraar over vermeende jarenlange fraude bij zorgclaims die werden ingediend bij de overheid.

De prijs van Amerikaanse olie stond 0,2 procent lager op 53,23 dollar per vat. Brent werd iets duurder tot 55,67 dollar per vat. De euro werd verhandeld voor 1,0612 dollar, tegen 1,0622 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.