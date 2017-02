'Benelux laat nog veel groeikansen liggen'

Maandag 20 februari 2017 04:05

BRUSSEL (ANP) - De detailhandel in de Benelux kan voor zowel de consument als het bedrijfsleven veel meer betekenen als er een interne markt voor de drie landen zou worden opgezet. Die zou tegen 2025 95.000 banen, 36.000 nieuwe bedrijven en 23 miljard euro extra omzet opleveren, blijkt uit een studie van de Vlerick Business School in Gent. De consument zou profiteren van meer aanbod en scherpe prijzen.

De analyse stelt dat verschillen in wetgeving, territoriale leveringsbeperkingen, beperkte financieringsmogelijkheden maar ook culturele gevoeligheden handelaars in België, Nederland en Luxemburg ervan weerhouden winkels in hun buurlanden te beginnen, zowel fysiek als online. Uit een enquête onder Nederlandse detailhandelaren bleek bijvoorbeeld dat slechts 3 procent een webshop heeft die gericht is op niet-ingezetenen, terwijl daar wel vraag naar is.

Het onderzoek werd in opdracht van de drie Benelux-premiers Charles Michel, Mark Rutte en Xavier Bettel uitgevoerd in het kader van hun in 2015 opgestelde 'Actieplan voor banen en groei'. De studie wordt maandag gepresenteerd op de EU-ambassade van Nederland in Brussel.