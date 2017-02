Beursblik: ING verlaagt advies Ordina

Maandag 20 februari 2017 09:17 Advies verlaagd van Kopen naar Houden.(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het advies voor het aandeel Ordina verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel van 2,25 naar 1,80 euro. Dit bleek maandag uit een analyse van ING na de bekendmaking van de cijfers over het vierde kwartaal en heel 2016 vorige week.Analist Marc Zwartsenburg omschreef maandag het laatste kwartaal van het vorig jaar voor Ordina als zwak, met name in Nederland.Zwartsenburg verwacht dat het zogeheten terugkerende operationeel resultaat (EBITDA) daalt van 21,1 miljoen naar 15,5 miljoen euro. De analist voert aan dat dit samenhangt met de verwachte omzetdaling van 5 procent dit jaar en margedruk. Met name het publieke segment blijft zwak, terwijl ook et financiële segment bij Ordina tegenwind ervaart.De hervatting van de dividendbetaling van 0,02 euro per aandeel Ordina over 2016 en de mededeling van de onderneming het beleid daarvoor ook dit jaar te handhaven, is voor Zwartsenburg aanleiding geen speciaaldividend te verwachten. Dat zou voor 2019 mogelijk zijn op voorwaarde dat de economie van de Benelux zich ook na 2017 blijft verbeteren en de onderneming is staat blijkt afdoende personeel te werven om aan de vraag te voldoen.Ordina heeft een actief wervingsprogramma lopen om 700 professionals te werven, een niveau dat Zwartsenburg uitdagend noemt. Voor de analist is 2017 een overgangsjaar voor Ordina.Het aandeel Ordina sloot vrijdag op een groen Damrak 6,7 procent lager op 1,84 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 20, 2017 03:17 ET (08:17 GMT)