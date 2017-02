Beursblik: Afschrijving Boskalis geen verrassing

Maandag 20 februari 2017 09:31 KBC Securities verlaagt koersdoel naar 37,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor Boskalis verlaagd van 45,00 euro naar 37,00 euro en handhaafde het advies op Accumuleren, in reactie op de vrijdag door Boskalis aangekondigde afschrijving van 840 miljoen euro.Analist Dirk Verbiesen meldde niet verrast te zijn over de impairment op het service gerelateerde deel van de offshore olie- en gasactiviteiten van de maritiem dienstverlener.Verbiesen is echter van mening dat de omvang van de afschrijving "substantieel" is. Het laat volgens de analist tevens zien dat een herstelscenario na 2017 voor de offshore energie-activiteiten van het concern te ambitieus is. De analist meldde eerder vanaf 2017 een herstel te voorzien, maar meldt nu een meer voorzichtig scenario met lagere marges voor 2018 versus 2017 te hanteren.Het aandeel Boskalis noteerde maandag op een rood Damrak 5,6 lager op 32,99 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 20, 2017 03:31 ET (08:31 GMT)