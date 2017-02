Kroegpils sneller duurder dan supermarktbier

Dinsdag 21 februari 2017 03:07

DEN HAAG (ANP) - De prijs van een pilsje in het café gaat veel harder omhoog dan die van bier in de supermarkt. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de pilsprijs in de horeca de voorbije tien jaar drie keer zo hard is gestegen als in het superschap.

Een pilsje in de kroeg kostte vorig jaar gemiddeld 2,43 euro. Dat is 72 cent meer dan in 2006, een stijging van 42 procent. In dezelfde periode werd pils in een krat in de supermarkt per liter 18 cent duurder. Consumenten waren bij het boodschappen doen in doorsnee 1,49 euro per liter kwijt, wat 14 procent meer is dan tien jaar eerder. Voor een pilsje van 30 centiliter moest in de supermarkt dus omgerekend 45 eurocent worden neergeteld.

Dat er zo'n groot verschil bestaat tussen de bierprijzen die cafés en supermarkten rekenen, heeft verschillende oorzaken. Wat volgens het CBS onder meer speelt is dat supers veel groter inkopen. Daardoor kunnen zij voordeligere prijzen afdwingen bij de brouwerijen.

Supermarkten adverteren doorgaans ook veel met aanbiedingen, terwijl cafés elkaar amper op die manier beconcurreren. De consument let bij het kiezen van een café immers niet alleen op de prijs van een pilsje maar bijvoorbeeld ook op de sfeer van de locatie en de mensen die er komen.