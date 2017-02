Beursblik: Goldman Sachs haalt Euronext van favorietenlijst

Dinsdag 21 februari 2017 08:24 Koersdoel licht opwaarts bijgesteld.(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het aandeel Euronext van de zogeheten Conviction List gehaald, maar het koersdoel verhoogd van 50,00 naar 51,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling. Dit bleek dinsdag in een beknopt rapport van de Amerikaanse zakenbank over de beursuitbater van onder meer de AEX.Analisten Chris Turner en Vishal Agarwal wezen dinsdag op de recente koersstijging van het aandeel Euronext van 25 procent sinds het dieptepunt begin november vorig jaar en hun verwachting dat de handelsvolumes in de eerste helft van 2017 onder druk komen te staan "vanwege cyclische tegenwind". Deze zwakkere volumes maken dat de marktvorsers hun winstramingen voor Euronext neerwaarts bijstelden.De analisten waren verder te spreken over de cijfers van Euronext over het vierde kwartaal van 2016 en stelden dat de groeistrategie van het management voor de langere termijn goed op schema ligt.Het aandeel Euronext sloot maandag op een rood Damrak 0,7 procent lager op 41,50 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 21, 2017 02:24 ET (07:24 GMT)