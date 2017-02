Huizenprijzen nog altijd in de lift

Dinsdag 21 februari 2017 08:18

DEN HAAG (ANP) - De prijzen van koopwoningen in Nederland blijven stijgen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster blijkt dat in januari gemiddeld 6,4 procent meer moest worden betaald voor een huis in vergelijking met januari 2016.

De huizenprijzen laten al een paar jaar weer een stijgende lijn zien. Vergeleken met het dieptepunt van de woningmarkt in juni 2013 zijn huizen gemiddeld ruim 14,7 procent duurder geworden. De gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen bevindt zich inmiddels weer op het niveau van januari 2006. In vergelijking met de piek in augustus 2008 zijn huizen gemiddeld nog wel krap 10 procent goedkoper.

Vrijdag werd al gemeld dat het aantal verkochte woningen in Nederland in januari met bijna 40 procent is gestegen vergeleken met een jaar eerder. In totaal wisselden er 16.555 huizen van eigenaar. De verkoopplus gold in alle provincies en voor alle type woningen.