Fugro krijgt opdracht Shell in Kenia

Dinsdag 21 februari 2017 11:32 Financiele details niet vermeld.(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft een opdracht ontvangen van Shell BG Kenya voor een zeebodemonderzoek voor de kust van Kenia. Dit meldde de bodemonderzoeker dinsdag zonder financiële details te vermelden.Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd om natuurlijke lekkage van koolwaterstoffen te detecteren en is ter aanvulling van een onlangs afgerond seismisch onderzoeksprogramma voor de kust van Kenia. Het onderzoek zal vier weken duren.Het aandeel Fugro noteerde op een groen Damrak 0,8 procent hoger op 14,64 euro. Shell noteerde 0,9 procent hoger op 24,66 euro.Door: ABM Financial News.