Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel NN

Dinsdag 21 februari 2017 11:34 Koersdoel naar 33,70 euro.(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor NN Group verhoogd van 33,00 naar 33,70 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling.De overname van Delta Lloyd is nog niet rond, maar de kans dat dit wel gebeurt is groter dan dat de deal nog afketst, aldus de analisten van de Duitse zakenbank. Onduidelijk is nog welke impact de cijfers van Delta Lloyd zullen hebben op die van NN. Berenberg denkt dat dit voor een verlaging zal zorgen. Desalniettemin menen de analisten dat de overname in ieder geval zal bijdragen aan de kasstroom.Op een groen Damrak handelde het aandeel NN Group dinsdag een half procent hoger op 29,63.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 21, 2017 05:34 ET (10:34 GMT)