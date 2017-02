Update: ASR verhoogt dividend na winstgevend jaar

Woensdag 22 februari 2017 08:49 Solvency II ratio zoals verwacht stabiel.(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft vorig jaar 6 procent meer winst geboekt, geholpen door een winstgevend schadeverzekeringenbedrijf, en keert daarom meer dividend uit dan een jaar eerder. Dat maakte de verzekeraar woensdag bekend.De nettowinst steeg van 620 miljoen euro naar 659 miljoen euro.Bestuursvoorzitter Jos Baeten wees in een toelichting op de cijfers op de stijging van het operationeel resultaat met 11,5 procent tot 599 miljoen euro. Het rendement op eigen vermogen bedroeg hierdoor 14 procent, waarmee de doelstelling van 12 procent werd overtroffen.Het operationeel resultaat werd gesteund door de bijdrage van een reeks kleine overnames in de afgelopen jaren en was hoger dan de gemiddelde verwachting van analisten van 581 miljoen euro.KapitaalDe Solvency II-ratio steeg ten opzichte van het derde kwartaal met een procentpunt naar 189 procent, waar analisten gemiddeld rekenden op een ongewijzigd niveau van 188 procent.ASR genereerde vorig jaar autonoom 301 miljoen euro kapitaal, of 9 procent van het vereiste bufferkapitaal. Op basis van een marktconsistent, aangepast rekenmodel kwam dit bedrag uit op 348 miljoen euro.Analist Albert Ploegh van ING sprak van goede resultaten die overeenkwamen met zijn verwachtingen. Dat gold ook voor de nieuwe definitie van de hoeveelheid kapitaal die de verzekeraar genereert.Ploegh stelde voorafgaand aan de cijfers dat een aanpassing van het gegenereerd kapitaal van 9 procent tot 11 procent van het vereiste bufferkapitaal zou kunnen leiden tot een positieve koersreactie. ING heeft een koopadvies bij een koersdoel van 26 euro.ASR stelde een dividend voor van 187 miljoen euro, of 1,27 per aandeel, wat 10 procent meer is dan een jaar eerder en ook hoger is dan de afgegeven indicatie van 175 miljoen euro.Leven en SchadeBij het levensverzekeringenbedrijf steeg het resultaat van 441 miljoen naar 551 miljoen euro. Een lager beleggingsresultaat, mede door de lage marktrente, werd gecompenseerd door een hogere vrijval uit de reserves. De stijging van het resultaat was vooral te danken aan waardevermeerdering van renteswaps en overnames.Bij de schadeverzekeraar kwam de gecombineerde ratio van kosten en schadeclaims uit op 95,6 procent, wat iets minder sterk was dan de 95 procent van een jaar eerder, maar binnen de doelstelling en beter dan het gemiddelde bij andere schadeverzekeraars."Ondanks aanzienlijke weergerelateerde schadeclaims zijn we erin geslaagd de combined ratio in de 95%-range te houden", zei Baeten. De verkoop van nieuwe schade- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen steeg met 6 procent, dankzij een "meer rationele prijsstelling" in de markt.De bruto premie-inkomsten, voor Leven en Schade samen, stegen met bijna 6 procent tot 4,33 miljard, terwijl de operationele lasten licht daalden.ASR werkt nog steeds vooral met tussenpersonen om zijn verzekeringen te verkopen en het contact met de klanten te onderhouden.InkoopDe koers van ASR steeg eerder dit jaar fors nadat de verzekeraar op 12 januari meldde drie miljoen eigen aandelen te zullen inkopen voor 22,15 per aandeel, gelijktijdig met het afbouwen van het meerderheidsbelang van de Nederlandse staat tot iets meer dan 50 procent.ASR wil meer eigen aandelen inkopen als de regering het staatsbelang verder afbouwt.Update: om informatie en commentaar analist toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 22, 2017 02:49 ET (07:49 GMT)