Beursblik: NIBC verhoogt advies Wolters Kluwer

Woensdag 22 februari 2017 11:40 Advies verhoogd naar Accumuleren.(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft het advies voor het aandeel Wolters Kluwer verhoogd van Neutraal naar Accumuleren en het koersdoel opwaarts bijgesteld van 36,00 naar 40,00 euro.Analist Johan van den Hooven beoordeelde de cijfers over 2016 en de outlook voor 2017 als beter dan verwacht. Hij wees met betrekking tot het laatste punt afzonderlijk op de verwachting voor de operationele marge van 22,5 tot 23,0 procent, waarvoor over 2016 22,1 procent werd gerapporteerd. Dat was tien basispunten boven de bovenkant van de range in de outlook voor 2016.Volgens Van den Hooven is de verwachte toename in de marge vrij positief gezien het feit dat Wolters Kluwer traditiegetrouw vaak vrij conservatief is bij het geven van een outlook. De analist verwacht verder een geleidelijke verbetering van de marktomstandigheden in Europa.Het aandeel Wolters Kluwer noteerde woensdag op een groen Damrak 3,0 procent hoger op 37,93 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 22, 2017 05:40 ET (10:40 GMT)