Unilever onderzoekt mogelijkheden voor creatie aandeelhouderswaarde

Woensdag 22 februari 2017 14:37 Levensmiddelenconcern reageert op afgewezen bod van Kraft Heinz.(ABM FN-Dow Jones) Unilever is een "uitvoerig" onderzoek gestart naar de mogelijkheden om het creëren van aandeelhouderswaarde te versnellen. Dit meldde het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern woensdag."De gebeurtenissen van vorige week hebben de noodzaak om de waarde die we in Unilever zien sneller te kapitaliseren", aldus de korte verklaring van het bedrijf, daarmee refererend aan het afgewezen bod van de Amerikaanse sectorgenoot Kraft Heinz.Het concern verwacht de studie begin april te hebben afgerond en dan nadere bekendmakingen te kunnen doen.Op een rood Damrak noteerde het aandeel Unilever 3,1 procent hoger op 44,02 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 22, 2017 08:37 ET (13:37 GMT)