Meer bedrijfsvoertuigen verkocht in Nederland in januari

Donderdag 23 februari 2017 08:48 Verkoop van vrachtwagens en bussen hoger dan EU-gemiddelde.(ABM FN-Dow Jones) Het aantal verkochte bedrijfsvoertuigen is in januari in Nederland harder gestegen dan de gemiddelde groei in de hele Europese Unie. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Europese brancheorganisatie ACEA.Het aantal verkochte vrachtwagens en personen- en bestelbussen nam vorige maand in Nederland met 14,0 procent toe tot 10.258 stuks. In de Europese Unie bedroeg de gemiddelde stijging 8,2 procent.De stijging in Nederland was het grootst in de categorieën grote personenbussen en kleine personen- en bestelbusjes.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 23, 2017 02:48 ET (07:48 GMT)