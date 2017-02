Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel ASMI

Donderdag 23 februari 2017 08:51 Koersdoel naar 60,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor ASM International verhoogd van 57,00 naar 60,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling.De analisten zeiden het koersdoel op te trekken vanwege de hogere waardering voor ASM Pacific Technology. Het belang van ASMI in ASM PT is momenteel goed voor maar liefst van 66 procent van de marktkapitalisatie van ASMI. Deutsche Bank verwacht dat door het aanhoudende momentum voor de nieuwe technologie ALD er een herwaardering van de front-end activiteiten zal volgen van 0,9 keer de ondernemingswaarde in vergelijking tot de omzet naar 1,5 keer. "Dit verklaart ons koersdoel van 60 euro", aldus de analisten.Het aandeel ASM International sloot woensdag 0,2 procent hoger op 48,12 euro.