Beursblik: S&P Equity Research verhoogt koersdoel RELX

Donderdag 23 februari 2017 10:16 Koersdoel omhoog naar 16,80 Britse pond.(ABM FN-Dow Jones) S&P Equity Research heeft het koersdoel voor het aandeel RELX verhoogd van 15,80 naar 16,80 Britse pond. Dit bleek donderdag uit een analyse na de publicatie van de jaarcijfers.Analist Caren Ngo Siew Teng gaf aan dat de nieuwe waardering een premie impliceert ten opzichte van die van de vergelijkbare concurrenten, maar dat deze is gerechtvaardigd door de veel betere marges van RELX.De analist verhoogde verder de taxatie voor de winst per aandeel voor 2017 naar 0,80 pond op basis van een verwachte omzetgroei.S&P blijft een voorkeur houden voor RELX op basis van een aanhoudende verwachting van het management dat de omzet en de winstgevendheid ook dit jaar verder toeneemt en de nieuwe aandeleninkoop van 700 miljoen pond.Het aandeel RELX noteerde donderdag op een rood Damrak 0,1 procent lager op 16,53 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 23, 2017 04:16 ET (09:16 GMT)