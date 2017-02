ArcelorMittal en Votorantim voegen Braziliaanse activiteiten samen

Donderdag 23 februari 2017 14:40 Geen financiele details.(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal en Votorantim hebben besloten om hun Braziliaanse staalactiviteiten samen te voegen. Dit maakte het in Amsterdam genoteerde ArcelorMittal donderdag bekend zonder financiële details bekend te maken.De overeenkomst bestaat eruit dat Votorantim Siderurgia een dochter wordt van ArcelorMittal Brasil. Votorantim krijgt een minderheidsbelang in ArcelorMittal Brasil. De activiteiten van Votorantim in Colombia en Argentinië worden buiten de deal gehouden.Op een groen Damrak noteerde het aandeel ArcelorMittal 2,0 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 23, 2017 08:40 ET (13:40 GMT)