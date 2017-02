Chipbedrijf Besi uitblinker op Damrak

Donderdag 23 februari 2017 17:48

AMSTERDAM (ANP) - Toeleverancier aan de chipindustrie Besi was donderdag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden buitengewoon positief op de cijfers en vooruitzichten die Besi naar buiten bracht. Verder toonden de graadmeters in Europa een licht negatief beeld.

De AEX-index aan het Damrak eindigde met een min van 0,3 procent op 497,63 punten. De MidKap met daarin Besi steeg 0,5 procent tot 730,20 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 0,4 procent.

Besi was met afstand de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5, met een winst van 9,9 procent. De nieuwe orders tot nu toe in het eerste kwartaal overtreffen die van de voorgaande periode ,,aanzienlijk''. Volgens het bedrijf valt de omzet naar verwachting in het eerste kwartaal 15 tot 20 procent hoger uit dan in het vierde kwartaal. Analisten gaven aan dat de cijfers veel beter waren dan gedacht.