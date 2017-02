Update: Fugro boekt lager resultaat

Vrijdag 24 februari 2017 08:43 Oliedienstverlener voorziet aanhoudend significante daling omzet eerste helft van 2017.(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in 2016, conform verwachting, een fors lagere omzet en bedrijfsresultaat geboekt. Dit meldde de bodemonderzoeker vrijdag voorbeurs."De teruggang in onze grootste markt, de olie- en gasmarkt, heeft zich in 2016 onverminderd voortgezet", aldus CEO Paul van Riel, eraan toevoegend dat dientengevolge verder is gesneden in het personeelsbestand, de capaciteit verder is verlaagd en de kostenbesparing zijn voortgezet. "Tegelijkertijd zijn we erin geslaagd onze marktpositie te versterken", voegde Van Riel toe. "Dit kan de verhoogde druk op de prijzen echter niet compenseren. Onze focus op het genereren van een kasstroom wierp vruchten af, wat resulteerde in een significante vermindering van de netto schuld", aldus Van Riel.Fugro verwacht dat de activiteit in de offshore en olie- en gasmarkt aanzienlijk zal blijven dalen."De stabilisatie van het orderboek de afgelopen maanden en duidelijke signalen dat de druk op de olie-aanbodzijde op begint te lopen, signaleert dat de markt waarschijnlijk tegen het einde van het jaar de bodem heeft bereikt", aldus Fugro.Van Riel wijst erop dat met een olieprijs boven de 50 dollar per vat olie- en gasproducenten nieuwe velden in ontwikkeling nemen. Dit uit zich volgens hem tevens in budgetverhogingen bij producenten, hoewel dat met name zichtbaar is in de Amerikaanse schalie sector. "In de offshore industrie zijn de investeringen over het algemeen groter, dus dat laat wat langer op zich wachten", aldus de CEO. "Of de trend zich voortzet zullen we zien, maar we denken dat dit gaat gebeuren", aldus Van Riel.Totdat de olie- en gasmarkt herstelt zal het bedrijf de kostenbasis blijven aanpassen. Dit betekent volgens Van Riel, indien noodzakelijk, dat onder andere de capaciteit verder gereduceerd zal worden, er mogelijk meer banen geschrapt zullen worden en een deel van de druk doorgegeven zal worden aan leveranciers van het concern.Bij de divisies infrastructuur, offshore windenergie en mijnbouw voorziet Fugro een bescheiden groei.Fugro boekte in 2016 een bedrijfsresultaat (EBITDA), exclusief eenmalige posten, van 189,5 miljoen euro, in vergelijking tot 353,0 miljoen euro in 2015. Onder de streep boekte de oliedienstverlener een verlies van 308,9 miljoen euro, tegen een nettoverlies van 372,5 miljoen euro een jaar eerder.De omzet daalde in 2016 van 2,4 miljard euro, naar 1,8 miljard euro. Dit was conform de verwachting van analisten.Het orderboek noteerde ultimo december 2016 op 1,2 miljard euro, tegen 1,3 miljard euro eind 2015.OutlookDe oliedienstverlener voorziet dat de omzet in de eerste helft van het jaar opnieuw significant zal dalen, maar minder sterk dan in 2016. De daling van de omzet zal naar verwachting tegen het einde van het jaar de bodem hebben bereikt. Fugro voorziet tevens aanhoudende druk op de winstmarges.Voor het hele boekjaar wordt een positieve kasstroom voorzien. Fugro verwacht circa 100 miljoen euro te investeren.Afzonderlijk meldde Fugro vrijdag dat men voornemens is Maarten Schönfeld te herbenoemen als commissaris tijdens de aanstaande aandeelhoudersvergadering op 2 mei.Het aandeel Fugro eindigde donderdag op een rood Damrak 1,2 procent lager op 14,56 euro.Fugro: om extra informatie toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 24, 2017 02:43 ET (07:43 GMT)