Brunel haalt winstdoelstelling voor het jaar niet

Vrijdag 24 februari 2017 08:43 Detacheerder ziet bedrijfsresultaat in laatste kwartaal kelderen.(ABM FN-Dow Jones) Brunel heeft over het vierde kwartaal van het vorig jaar minder omzet geboekt en de winstgevend vrijwel volledig zien wegsmelten. Dit bleek vrijdag uit de resultaten van de detacheerder van specialisten op diverse terreinen.De omzet daalde met 27 procent naar 211 miljoen euro. De brutowinst kwam over de laatste drie maanden van het jaar uit op 46,2 miljoen tegen 57,6 miljoen euro een jaar eerder met een bijbehorende marge van 21,9 procent.De winst voor aftrek van rente en belasting (EBIT) bedroeg over het laatste kwartaal van 2016 2 miljoen tegen 17,6 miljoen euro een jaar eerder, een niveau dat Brunel in een kort commentaar als sterk omschreef. De EBIT-marge beliep 1,0 tegen 6,1 procent in het vierde kwartaal van 2015.Brunel sprak vrijdag van lagere marges in Nederland en herstructureringskosten bij Energy. Energy, goed voor de helft van de omzet, noteerde in het vierde kwartaal een negatieve EBIT van 3,3 miljoen euro tegen een plus van 5,0 miljoen over het vierde kwartaal van 2015.Over heel 2016 kwam de omzet uit op 885 miljoen tegen 1.229 miljoen euro over 2015. De brutomarge beliep 21,1 procent tegen 18,7 procent. Het EBIT kwam uit op 26,8 miljoen tegen 56,1 miljoen met een bijbehorende marge van 3,0 tegen 4,6 procent.Brunel hield bij de cijfers over de eerste negen maanden de outlook intact met een jaaromzet die naar verwachting uitkomt tussen de 850 miljoen en 900 miljoen euro en een EBIT tussen de 30 en 35 miljoen euro, inclusief herstructureringslasten.De nettowinst, zoals deze toekomt aan de aandeelhouders van de vennootschap, bedroeg over het gehele boekjaar 10,05 miljoen tegen 37,1 miljoen euro.Het dividendvoorstel voor 2016 ligt op 0,40 tegen EUR0,75 per aandeel Brunel over 2015.OutlookBrunel is 2017 op een lager niveau begonnen dan 2016, maar verwacht dat het herstel in Nederland waar sinds juli van het vorig jaar sprake van is, doorzet en leidt tot omzetgroei. Bij Energy zal de impact van de omzetdaling in 2016 en de daling van het aantal werknemers zichtbaar zijn. Voor de tweede helft van het jaar verwacht het management een stabilisering van de omzet en een mogelijke terugkeer naar groei.Het aandeel Brunel sloot donderdag op een rood Damrak 1,6 procent lager op 15,98 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 24, 2017 02:43 ET (07:43 GMT)