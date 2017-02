Europese beurzen met verlies het weekend in

Vrijdag 24 februari 2017 17:44

AMSTERDAM (ANP) - De belangrijkste Europese beursgraadmeters zijn vrijdag met verlies gesloten. Het sentiment werd gedrukt door onzekerheid over het politieke klimaat. Beleggers deden vooral financiële fondsen in de uitverkoop.

De AEX sloot 0,6 procent lager op 494,90 punten. De MidKap ging 0,9 procent omlaag tot 723,55 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt zakten 0,3 tot 1,2 procent.

ING, ABN AMRO, Aegon en NN Group leverden op het Damrak 0,7 tot 1,4 procent in. In Londen zakte Royal Bank of Scotland 4,5 procent na de bekendmaking van het negende jaarverlies op rij. Standard Chartered leverde na cijfers 2,7 procent in. De Franse banken BNP Paribas, Credit Agricole en Société Générale zakten ook flink in Parijs en in Frankfurt hoorden Commerzbank en Deutsche Bank bij de grootste verliezers.