Mediahuis meldt definitieve overname belang Delta Lloyd in TMG

Zondag 26 februari 2017 22:38 Belang van ruim 11 procent verworven.(ABM FN-Dow Jones) Mediahuis heeft het belang van Delta Lloyd in Telegraaf Media Groep definitief in handen gekregen. Dit maakte het Vlaamse mediabedrijf zondagavond bekend.Mediahuis oefende het recht uit om tot levering van de aandelen van Delta Lloyd Levensverzekering in Telegraaf Media Groep te komen. Hierdoor verwerft Mediahuis een belang van 11,24 procent in de eigenaar van De Telegraaf.Samen met de aangekochte aandelen van Navitas heeft Mediahuis inmiddels 17,94 procent van de aandelen TMG in bezit. In combinatie met VP Exploitatie, dat wordt gecontroleerd door de familie Van Puijenbroek, beschikken de twee partijen over een absolute zekerheid van 59,24 procent van de aandelen TMG.Zowel Mediahuis en VP Exploitatie als het Talpa van miljardair John de Mol zijn bereid om 5,90 euro per aandeel TMG neer te tellen. De Mol heeft een belang van circa 20 procent in het begeerde mediabedrijf.Mediahuis en VP Exploitatie zullen voor 8 maart 2017 een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht indienen bij de Autoriteit Financiële Markten.Het aandeel Telegraaf Media Groep sloot vrijdag op 5,92 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 26, 2017 16:38 ET (21:38 GMT)