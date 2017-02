Mediahuis zet weer stap in overnameproces TMG

Zondag 26 februari 2017 22:57

AMSTERDAM (ANP) - Het Vlaamse Mediahuis verkrijgt het aandelenbelang van Delta Lloyd in Telegraaf Media Groep (TMG) definitief. Dat bleek zondagavond.

Mediahuis oefende een recht uit tot levering van de aandelen. Het aandelenbelang van 11,24 procent van Delta Lloyd in TMG zal nu aan Mediahuis worden geleverd, waarmee een eerder gesloten overeenkomst definitief wordt. Samen met de aangekochte aandelen van een andere grote TMG-aandeelhouder, Navitas, heeft Mediahuis nu 17,94 procent van de aandelen TMG verworven.

Mediahuis en VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek, kondigden eind vorig jaar aan TMG over te willen nemen. Ze hebben absolute zekerheid over 59,24 procent van de aandelen TMG.

Goedkeuring

Mediahuis en Delta Lloyd kwamen begin februari overeen dat Delta Lloyd haar aandelenbelang in TMG aan Mediahuis zou leveren voor voor een prijs van 5,25 euro per aandeel TMG. In het geval Mediahuis en VP Exploitatie een bod op de aandelen TMG tegen een hogere prijs gestand doen, krijgt Delta Lloyd alsnog het verschil tussen de biedprijs en voornoemd bedrag voor de aandelen. Onlangs verhoogden Mediahuis en VP Exploitatie het bod naar 5,90 euro per aandeel.

De twee partijen zullen voor 8 maart een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht indienen bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM).