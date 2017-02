Fusie London Stock Exchange en Deutsche Borse nog geen gelopen race

Maandag 27 februari 2017 08:01 Zorgen Europese Commissie over Italiaans handelsplatform.(ABM FN-Dow Jones) De geplande fusie tussen de London Stock Exchange (LSE) en Deutsche Börse (DB), waarbij Europa's grootste beursbedrijf zou ontstaan, is in gevaar nu LSE weigert zijn meerderheidsbelang in het Italiaanse handelsplatform MTS van de hand te doen.LSE en DB hadden eerder aan de Europese Commissie aangeboden om hun Franse clearingplatform aan Euronext te verkopen, om daarmee Europese mededingingsbezwaren te voorkomen.Maar de Europese Commissie oordeelde dat deze concessie niet voldoende was om de vrees voor te veel macht van het gefuseerde beursbedrijf over prijzen en marktaandeel in de Italiaanse markt te beteugelen.De Commissie deed daarom het voorstel aan LSE om zijn meerderheidsaandeel in MTS te verkopen, maar de LSE weigert dat nu. De Europese Commissie ging niet akkoord met het door LSE en DB voorgestelde alternatief om het meerderheidsbelang van LSE in het Franse LCH te verkopen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999(c) Copyright Dow Jones Inc. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.(END) Dow Jones NewswiresFebruary 27, 2017 02:01 ET (07:01 GMT)