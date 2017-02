PostNL verliezer op Damrak na jaarcijfers

Maandag 27 februari 2017 09:20

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een kleine winst geopend. Beleggers op het Damrak verwerkten de jaarcijfers van PostNL, dat ondanks de aankondiging van nieuwe bezuinigingen en dividend de grote verliezer was in de MidKap.

De AEX-index stond kort na opening 0,3 procent hoger op 496,49 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 724,17 punten. De hoofdindices in Parijs, Frankfurt en Londen gingen tot 0,4 procent vooruit.

PostNL stond onderaan in de MidKap met een min van 2,8 procent. Het postbedrijf schrapt de komende vier jaar opnieuw veel banen, wat voor een besparing in de Nederlandse postdivisie moet zorgen van 115 miljoen euro. Dankzij die aanhoudende reorganisatie en de groei in de pakkettendienst valt de winst de komende jaren hoger uit dan eerder werd voorspeld. Aandeelhouders werd verder een dividend over 2016 voorgesteld, waar tot op heden werd vastgehouden aan de belofte van een eerste uitkering over 2017.