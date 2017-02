Transferinkomsten stuwen winst Ajax

Maandag 27 februari 2017 16:58 Operationeel resultaat Amsterdammers slechts nipt hoger.(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft in de eerste helft van het lopende gebroken boekjaar een beduidend hoger nettoresultaat geboekt, gesteund door de verkoop van spelers en een hogere omzet. Dit meldde de Amsterdamse voetbalclub maandag.Het nettoresultaat over de eerste jaarhelft, die eindigde op 31 december 2016, kwam uit op 29,5 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder resteerde nog een nettowinst van 2,0 miljoen euro.Het resultaat vergoedingssommen, bestaande uit de verkoop van spelers, steeg van 7,0 miljoen naar maar liefst 45,1 miljoen euro. Met name de verkoop van Arkadiusz Milik, Jasper Cillessen en Riechedly Bazoer stuwde het resultaat.De netto omzet kwam uit op 54,8 miljoen euro, iets meer dan de 52,2 miljoen euro een jaar eerder. Het operationeel resultaat bedroeg 2,7 miljoen euro, tegen 2,4 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.Het eigen vermogen van Ajax kwam ultimo 2016 uit op 138,7 miljoen euro. Eind 2015 was dit nog 108,9 miljoen euro.Ajax verwacht over het volledige boekjaar een nettowinst te zullen realiseren.Het aandeel Ajax daalde maandag op een vlakke beurs 1,1 procent naar 8,89 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 27, 2017 10:58 ET (15:58 GMT)