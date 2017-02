Productie groene stroom neemt verder toe

Dinsdag 28 februari 2017 03:21

DEN HAAG (ANP) - De productie van groene stroom in Nederland is afgelopen jaar met 15 procent toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit vooral te danken aan het groeiende aantal windmolens in het land.

Uiteindelijk werd bijna 13 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland duurzaam opgewekt, een jaar eerder was dat nog 11 procent. De elektriciteitsproductie uit zogeheten hernieuwbare bronnen bedroeg 15 miljard kilowattuur (kWh), tegen 13 miljard kWh in 2015. Ruim de helft hiervan kwam uit windmolens, een derde werd opgewekt door het verbruik van biomassa. Zonnepanelen en waterkracht waren samen goed voor een tiende van de productie.

Mede door de komst van een nieuw windmolenpark bij Schiermonnikoog is de capaciteit van windparken op zee meer dan verdubbeld. Op land en zee samen stond eind 2016 voor ruim 4000 megawatt vermogen aan windmolens opgesteld, ruim 800 megawatt meer dan in 2015.

Vergeleken met andere Europese landen is het vermogen van de Nederlandse windmolens nog wel tamelijk bescheiden. De gezamenlijke capaciteit van alle windmolens in de Europese Unie kwam uit op 54.000 megawatt. Duitsland is de onbetwiste koploper en neemt hiervan ongeveer een derde deel voor zijn rekening, gevolgd door Spanje met 15 procent. Nederland staat op de tiende plek met een aandeel van bijna 3 procent.