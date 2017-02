Ruim de helft van Europese consumenten koopt online

Dinsdag 28 februari 2017 06:36 ABN AMRO: groei e-commerce vooral over de grens.(ABM FN-Dow Jones) Ruim de helft van de Europese consumenten koopt online producten en groei in online-verkopen van Nederlandse aanbieders moet vooral over de grens worden gezocht. Dit meldde ABN AMRO dinsdag in een rapport over e-commerce op basis van een onderzoek van GfK in vijf Europese landen in opdracht van de bank.Volgens de onderzoekers is een product kunnen zien voordat je het koopt, de belangrijkste reden om toch in een fysieke winkel te shoppen.Geld besparen is wereldwijd een dominante drijfveer om online te winkelen. Hierbij spant Duitsland de kroon met 55 procent, gevolgd door België en het Verenigd Koninkrijk met 50 procent, Nederland met 49 procent en Frankrijk met 48 procent.Thuisbezorging is de meest geliefde vorm van afleveren. Zo'n 70 procent van de ondervraagden maakt hier gebruik van en in Nederland is dit zelfs circa 80 procent.Meest genoemde obstakels voor online shoppen zijn bezorgkosten en de wens om een product voor aanschaf te kunnen zien. Fransen en Britten noemen beperkte retourmogelijkheden als drempel.De jaarlijkse groei van e-commerce tussen 2015 en 2020 is wereldwijd 12 procent. Hoewel de fysieke winkel nog altijd het belangrijkste aankoopkanaal in de onderzochte landen is, bedraagt de jaarlijkse omzetgroei in winkels in dezelfde periode slechts 2 procent.Nederland en Frankrijk lopen voorop met online mobiel betalen. Duitsers betalen het minst vaak online met een mobiel apparaat.ABN AMRO verwacht in de Nederlandse retailmarkt in 2017 een volumegroei van 1,5 procent en ziet cross border e-commerce als een snel groeiend marktsegment. Groeipotentieel voor Nederlandse aanbieders van e-commerce ligt in de komende jaren volgens de onderzoekers vooral over de grens."Voor een succesvolle sprong naar het buitenland is het verstandig om producten en merken eerst aan te bieden via een platform dat al in het land aanwezig is. Deze platformen maken het mogelijk tegen variabele kosten en beperkte risico's product- en naamsbekendheid te verwerven en hiermee groei te realiseren", aldus sectorbankier Retail Henk Hofstede van ABN AMRO. "Bij voldoende reputatie en volume is het de overweging waard een eigen webshop te starten en daarmee doorgroei te realiseren", voegde hij toe.