Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Wolters Kluwer

Dinsdag 28 februari 2017 08:07 Koersdoel verhoogd naar 37,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel Wolters Kluwer verhoogd van 33,00 van 37,00 euro met handhaving van het advies op Houden.Analisten van Berenberg verhoogden de winsttaxaties voor Wolters Kluwer voor de middellange termijn met 2 tot 3 procent, waarbij zij uitgaan van een autonome omzetgroei van 2,7 procent in 2017, gelijk aan de groei in 2016, en licht hoger dan de 2,4 procent waarop de consensus ligt. Daarnaast voorzien de analist een hogere kasstroom.Berenberg ziet wel minder structurele groeimogelijkheden voor Wolters Kluwer voor de korte termijn om de omzetgroei te versnellen. Concurrent RELX zal op dit vlak volgens de Duitse zakenbank beter uit de kast komen.Het aandeel Wolters Kluwer sloot maandag op een vlak Damrak 0,7 procent hoger op 38,69 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 28, 2017 02:07 ET (07:07 GMT)