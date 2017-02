Hogere resultaten voor Aalberts

Dinsdag 28 februari 2017 08:10 Dividend verhoogd.(ABM FN-Dow Jones) Aalberts Industries heeft in 2016 hogere resultaten behaald en wil meer dividend uitkeren. Dit maakte de industrieel toeleverancier dinsdag voorbeurs bekend."We hebben goede vooruitgang geboekt met een consistente uitvoering van onze strategie en leverden goede prestaties met een nettowinst van 212 miljoen euro, 1,92 euro per aandeel, een toename van 12 procent", zei bestuursvoorzitter Wim Pelsma in een toelichting.Het bedrijfsresultaat (EBITA) steeg met 10 procent ten opzichte van 2015 naar 298 miljoen euro. De bijbehorende winstmarge nam toe van 11,0 procent naar 11,8 procent. In de eerste zes maanden van 2016 steeg de winstmarge nog van 10,8 naar 11,8 procent.De inkomsten van Aalberts groeiden afgelopen jaar met 2 procent tot 2.522 miljoen euro. De autonome groei lag op 1,1 procent.Het rendement op het ingezette kapitaal, kortweg ROCE, verbeterde van 14,3 procent in 2015 naar 14,7 procent afgelopen jaar.De nettoschuld daalde van 718 miljoen naar 713 miljoen euro.OutlookAalberts zei over de toekomst "verdere duurzame winstgevende groei" te verwachten, maar kwantificeerde dit niet. De onderneming uit Langbroek gaat verder met het uitvoeren van zijn strategie en blijft kijken naar kleinere, aanvullende overnames. Recent werden Shurjoint en Vin Service overgenomen, ondernemingen met een jaarlijkse omzet van respectievelijk 42 miljoen en circa 30 miljoen dollar.Aalberts wil over 2016 een dividend uitkeren van 0,58 euro per aandeel. Dit is 12 procent meer dan de 52 eurocent die over 2015 werd betaald.Het aandeel Aalberts sloot maandag een half procent hoger op 33,5 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 28, 2017 02:10 ET (07:10 GMT)