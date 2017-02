BEURZEN Wall Street opent vrijwel vlak

Dinsdag 28 februari 2017 15:43

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag zonder grote uitslagen geopend. Beleggers kijken uit naar de speech van Donald Trump in het Amerikaanse Congres later op de dag. De nieuwe Amerikaanse president zal dan wellicht meer details bekendmaken over zijn economische plannen.

De Dow-Jonesindex, die al twaalf handelsdagen op rij op een recordstand is gesloten, stond kort na de opening 0,1 procent in de min op 20.817 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent naar 2370 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq noteerde 0,2 procent lager op 5852 punten.

Trump zal in zijn speech, na het slot van de handel op Wall Street, naar verwachting plannen ontvouwen voor onder meer zijn gewenste investeringen in infrastructuur en de hervormingen van belastingen. De beurzen hebben de afgelopen tijd een opmars gemaakt door de verwachting dat de plannen van Trump in ieder geval op korte termijn goed zullen uitpakken voor de Amerikaanse economie en het bedrijfsleven.

Supermarktketen Target opende 14 procent in het rood. Het bedrijf publiceerde een tegenvallende winstverwachting voor het lopende jaar en teleurstellende kwartaalresultaten. Target heeft moeite om meer klanten naar zijn winkels te lokken.