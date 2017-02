Royal Dutch Shell gaat Kaikas project ontginnen

Dinsdag 28 februari 2017 15:53 Samenwerking met MOEX North America.(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell dochter Shell Offshore gaat samen met MOEX North het Kaikias gas- en olieveld ontginnen. Dit maakte het Brits-Nederlandse energiebedrijf dinsdag bekend.Het Kaikas diepzee project bevindt zich in de Golf van Mexico, ongeveer 210 kilometer uit de kust van de Amerikaanse staat Louisiana. Het project wordt in twee fases uitgevoerd en de productie in fase 1 begint naar verwachting in 2019.Shell is de beheerder van het project en heeft een totaal belang van 80 procent. MOEX, een dochterbedrijf van Mitsui Oil Exploration, bezit het resterende belang.Op een rood Damrak noteerde het aandeel Royal Dutch Shell vlak op 24,40 euro.