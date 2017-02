S&P: groei economie eurozone veerkrachtig

Dinsdag 28 februari 2017 15:53

LONDEN (ANP) - De economische groei van de eurozone blijft veerkrachtig, ondanks de onzekerheid door verkiezingen die naast Nederland ook in Frankrijk en Duitsland aanstaande zijn. Dat stelt kredietbeoordelaar S&P dinsdag in een rapport. Wel is het bureau iets voorzichtiger geworden over de groei, die voor dit jaar op 1,4 procent wordt geschat.

De algehele teneur voor de eurozone is volgens S&P dat de groei zal blijven aanhouden, vooral doordat de binnenlandse bestedingen in de lift zitten. Consumenten zullen daarbij profiteren van onder meer de aantrekkende arbeidsmarkt. Andersom zullen de stijgende inflatie en de gematigde loongroei een drukkend effect op de uitgaven van huishoudens hebben.

Bedrijven zullen met her en der verkiezingen voor de deur wel twee keer nadenken alvorens te investeren, denkt S&P. Daarbij is de Europese Unie een omgeving die uiterst vatbaar is voor de huidige tendens van anti-globalisering.

Verder kan een te snelle afbouw van economische steunmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) leiden tot een stijging van de rente, wat het economisch herstel volgens S&P weer in de weg kan zitten.