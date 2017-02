ASML verlengt samenwerking met Cadence Design

Dinsdag 28 februari 2017 17:06 Geen financiele details gemeld.(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft het samenwerkingsverband met Cadence Design Systems verlengd. Dit maakte het Veldhovense bedrijf dinsdag bekend zonder financiële details vrij te geven.Met de samenwerking beoogt ASML de mogelijkheden voor de holistische lithografie productportfolio uit te breiden, evenals het verder stroomlijnen van het productieproces.Het aandeel ASML noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,7 procent lager op 114,50 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 28, 2017 11:06 ET (16:06 GMT)