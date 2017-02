Fed-bestuurder: gerede kans rentestap in maart

Dinsdag 28 februari 2017 21:41

SANTA CRUZ (ANP) - De beleidsmakers van de Federal Reserve (Fed) zullen bij hun rentevergadering van 14 en 15 maart serieus overwegen de rente opnieuw te verhogen. Dat stelde de president van de Fed van San Francisco, John Williams, dinsdag.

De Amerikaanse centrale bankier wees erop dat de doelen van de Fed op het gebied van de inflatie en de arbeidsmarkt nagenoeg zijn gehaald. ,,We moeten langzaam onze voet van het gaspedaal halen om oververhitting van de economie te voorkomen'', stelde hij in een speech in Santa Cruz. Hij sloot zich daarmee aan bij andere Fed-bestuurders die de afgelopen dagen al wezen op de kracht van de Amerikaanse economie.

In de markt is de verwachting dat de Fed zijn volgende rentestap al in maart zet daardoor gegroeid. De koepel van Amerikaanse centrale banken besloot in december voor het eerst in een jaar de rente te verhogen. Bij het rentebesluit begin deze maand werd de rente vervolgens ongemoeid gelaten. Het belangrijkste tarief bleef daardoor tussen de 0,5 procent en 0,75 procent.