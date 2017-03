Beursblik: NIBC verhoogt koersdoel TMG

Woensdag 1 maart 2017 09:58 Koersdoel mediabedrijf verhoogd naar 6,50 euro(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft woensdag het koersdoel voor het aandeel Telegraaf Media Groep verhoogd van 6,25 naar 6,50 euro met handhaving van het advies op Neutraal. Dit bleek woensdag uit een analyse van analist Johan van den Hooven naar aanleiding van het verhoogde bod van Talpa op TMG.Van den Hooven gaf woensdag aan dat het management van TMG nog geen reactie heeft gegeven op het nieuwe bod van Talpa noch op de onlangs opwaarts bijgestelde bieding van de combinatie Mediahuis en Van Puijenbroek.De analist is verder verbaasd over het gegeven dat TMG in exclusief gesprek is met de combinatie, terwijl Talpa een hoger op bod op tafel heeft gelegd.Een waardering op basis van de som der delen ligt volgens Van den Hooven nog steeds "ver" boven de 6,00 euro per aandeel TMG.Het aandeel Telegraaf Media Groep noteerde woensdag op een groen Damrak 5,1 procent hoger op 6,22 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 01, 2017 03:58 ET (08:58 GMT)