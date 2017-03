Update: Ahold Delhaize in Belgie snel klaar voor verdere integratie

Woensdag 1 maart 2017 14:36 CEO verwacht verplichte verkoop van winkels in komende maanden af te ronden.(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize verwacht de verplichte verkoop in België van acht winkels van Albert Heijn en vijf filialen van Delhaize snel te kunnen afronden om vervolgens de volgende stap van het gefuseerde supermarktconcern daar te kunnen zetten. Dit zei CEO Dick Boer woensdag desgevraagd tegen ABM Financial News in een toelichting op de jaarcijfers."Ik verwacht dat we die verkoop in de komende maanden positief kunnen afronden en dan definitieve goedkeuring van de Belgische Mededingingsautoriteit BCA krijgen voor onze integratie. Dan kunnen we ook in België de volgende stap maken", zo lichtte de bestuursvoorzitter toe. "We zullen dan ook snel bekendmaken hoe we met de merken Delhaize en Albert Heijn in België verder gaan", zei de topman aansluitend.De verplichte verkoop van winkels in de Verenigde Staten is inmiddels nagenoeg voltooid, aldus Boer, die toevoegde dat daar de versterking van de merken en ombouw van winkels in volle gang is.De integratie van het Ahold Delhaize hoofdkantoor in Zaandam is zo goed als klaar, zei financieel directeur Jeff Carr. "Van de in totaal 400 medewerkers van de oude hoofdkantoren van Ahold en Delhaize zijn er ongeveer 300 overgebleven. Dat is overigens zonder gedwongen ontslagen gegaan", stelde de CFO.Die operatie heeft een bijdrage geleverd aan de synergiebesparingen van 22 miljoen euro in 2016. Dat bedrag moet dit jaar oplopen tot 220 miljoen euro, wat zal helpen om de beoogde groei van de vrije kasstroom van 1,4 miljard euro vorig jaar naar 1,6 miljard euro in 2017 te realiseren.Op een groen Damrak noteerde het aandeel Ahold Delhaize woensdag 3,1 procent hoger op 20,69 euro.Update: om extra informatie toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 01, 2017 08:36 ET (13:36 GMT)